Nos preparativos para o Dia de Finados, em 2 de novembro, a Prefeitura de Goiânia entrega neste sábado (25) a conclusão de parte do muro do Cemitério Parque, no Setor Urias Magalhães, cuja reforma foi iniciada em 2022 e estava inacabada desde então, e a revitalização da fachada do Cemitério Santana, no Setor dos Funcionários. No Parque, o muro abaixo da entrada de pedestres foi finalizado, mas a outra parte segue no modelo antigo, de altura baixa. Já no Santana, muro e área administrativa foram pintados de azul, descrita como a original desde o tombamento, em 2000.\nA situação precária dos quatro cemitérios municipais não é recente, mas o POPULAR voltou a mostrar em julho o problema observado em cada um. No Cemitério Parque, o muro inacabado há mais de dois anos dava livre acesso ao espaço, além dos prédios que demandavam reparos estruturais diante de infiltrações, vidros quebrados e portas danificadas. No Santana, mato alto era visto nos túmulos mais ao fundo. O Cemitério Vale da Paz, situado às margens da GO-020, também sofria com mato alto e problemas estruturais no prédio, como infiltrações e banheiros em condições precárias, além de vidros quebrados, trincas e portas estragadas – também vistos no Jardim da Saudade, Setor Maísa, próximo à GO-060.