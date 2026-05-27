A Prefeitura de Goiânia ainda não finalizou a análise sobre o Projeto de Lei nº 332/2025, que determina a prioridade de assentos junto às janelas para mulheres no sistema de transporte coletivo da capital. O projeto já chegou ao Paço para análise, que ainda não possui parecer final sobre eventual sanção ou veto, de acordo com a Secretaria Municipal de Governo (Segov). A proposta, de autoria do vereador Denício Trindade (UB), transitou pelas comissões temáticas da casa legislativa, incluindo a Comissão de Constituição e Justiça, e recebeu aprovação definitiva em segunda votação em plenário no dia 6 de maio.\nA proposta estabelece que a prioridade vigore durante todo o horário de operação dos veículos e obriga os demais usuários a cederem o lugar de janela para as passageiras sempre que solicitado, a não ser aqueles que possuem prioridade legal, como idosos, gestantes, lactantes e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. As concessionárias deverão realizar a identificação visual dos assentos com cores e símbolos universais, além de afixar avisos informativos sobre o direito à prioridade e canais de denúncia nos veículos e terminais.