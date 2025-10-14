A Prefeitura de Goiânia deu início aos estudos técnicos e operacionais para viabilizar voos internacionais diretos a partir do Aeroporto Santa Genoveva. A iniciativa busca inserir Goiânia na rota internacional de voos, fortalecendo o turismo de negócios, de saúde e de eventos, além de impulsionar o desenvolvimento econômico da capital.\nDe acordo com o prefeito Sandro Mabel, “trazer voos internacionais para Goiânia é abrir as portas da cidade para o mundo. É fortalecer nossa economia, o turismo e o orgulho de quem vive aqui”.\nDe acordo com a concessionária Motiva, que administra o Aeroporto de Goiânia, o local está apto a receber voos internacionais conforme as categorias de aeronaves previstas no contrato de concessão. “O terminal passou recentemente por melhorias, entre elas a ampliação da área de embarque internacional, reforçando sua infraestrutura e garantindo condições adequadas para atender com qualidade e segurança esse tipo de operação”, informou a empresa.