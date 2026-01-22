-Cancelas para fechar ruas de Goiânia (1.3364807)\nA Prefeitura de Goiânia iniciou a instalação de cancelas para bloquear os acessos à Marginal Botafogo e à Rua 87 durante tempestades na cidade. A obra de escavação e preparação das bases para a implantação dos totens começou no viaduto da Avenida Jamel Cecílio, no Jardim Goiás, e na região da Rua 44, conforme flagrou a TV Anhanguera na quarta-feira (21). Na semana passada, o prefeito Sandro Mabel (UB) apresentou os equipamentos (veja o vídeo acima).\nSobre a instalação das cancelas, a assessoria de comunicação da Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET), da Prefeitura de Goiânia, informou ao POPULAR que todas as informações sobre o assunto serão repassadas por Mabel “em momento oportuno”.\nAnteriormente, ao apresentar o totem, o prefeito esclareceu que os equipamentos não funcionarão apenas para controlar as cancelas durante as fortes chuvas, mas também contarão com painéis conectados à internet para outros serviços.