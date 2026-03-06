A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) está construindo um calçadão em frente ao Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), onde havia uma das pistas da Rua 256, no Setor Leste Universitário, que liga a Avenida Anhanguera, na altura do Terminal Praça da Bíblia, à Avenida Universitária, na Praça Tenente Veríssimo de Souza e Silva. A proposta, que partiu do Vila Nova Futebol Clube – cuja sede é nessa rua –, é ampliar o espaço destinado aos pedestres e organizar o entorno do estádio, especialmente durante dias de jogos. A faixa que segue liberada para fluxo de veículos vai manter mão dupla, com restrição para estacionamento.\nEm setembro passado, O POPULAR mostrou que o diretor de comunicação social do Vila Nova e também vereador presidente da Câmara de Goiânia, Romário Policarpo (sem partido), havia se encontrado com o titular da Seinfra, Francisco Elísio Lacerda, para apresentar um projeto inicial para a construção do calçadão. Na ocasião, a proposta apresentada era fazer uma via só para pedestres em um dos sentidos da rua, e no outro, uma pista de mão dupla. A medida seria adotada para resolver os problemas de vizinhança decorrentes do fechamento da via em dias de eventos esportivos.