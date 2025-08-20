Goiânia vai receber o seu terceiro programa de recapeamento asfáltico em cinco anos. Até o final deste mês, o Programa Asfalta Goiânia terá suas primeiras vias revitalizadas nas regiões oeste, noroeste e sudoeste da capital, pelo Consórcio Recape Gyn, formado pelas empresas Sobrado Construções, Goiás Construtora e GAE Construção e Comércio. A empresa foi contratada via adesão de ata, método que foi criticado pelo prefeito Sandro Mabel (UB) durante as eleições de 2024, por ser muito utilizado pela gestão anterior, de Rogério Cruz (SD). Nesse caso, foi utilizada a licitação feita pela própria Prefeitura, na gestão de Cruz, em 2023, quando foi lançado o Programa 500 km.\nNesta semana, outros três contratos, todos com o Consórcio CFJ, formado pelas empresas Construtora e Transportadora Carvalho, Ferrari Engenharia e JM Terraplanagem e Construções, serão publicados, também com a adesão a ata da licitação de 2023 da Prefeitura. Nesse caso, serão contempladas as regiões norte e leste em um dos acordos, a região central em outro e a sul no último, tal qual ocorre no Programa 500 km. Os valores ainda não foram divulgados. O anúncio do novo contrato com o Recape Gyn se deu na semana passada, em um encontro do prefeito Sandro Mabel com lideranças da região noroeste, no Setor Morada do Sol, sob o argumento de que as vias de maior fluxo dos bairros seriam as escolhidas para receber o benefício.