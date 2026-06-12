A Prefeitura de Goiânia deve implantar nove trilhas ecológicas em sete parques municipais. A primeira delas, localizada no Bosque dos Buritis, será inaugurada na manhã desta sexta-feira (12), durante o evento de lançamento da Agenda Goiânia Mais Verde. O programa contempla ainda a implantação de 16 quilômetros de corredores verdes para conectar unidades de conservação do município, além de jardins de chuva – que auxiliam na infiltração da água pluvial – nas chamadas zonas de desenvolvimento sustentável (ZDSs) de oito áreas verdes das regiões centro e sul da capital.\nO lançamento do programa, que terá coordenação da Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma), será feito pelo prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), que deve anunciar as ações previstas na primeira etapa do projeto, além de inaugurar a Trilha Waldomiro Bariani Ortêncio, que leva o nome do escritor e folclorista nascido em Igarapava – município do interior de São Paulo, próximo ao Triângulo Mineiro – e que se tornou um dos maiores nomes da literatura goiana. Na ocasião, a capital também deve receber o certificado Tree Cities of the World 2025, da Organização das Nações Unidas (ONU), destinado a cidades que priorizam a arborização urbana.