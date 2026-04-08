A Prefeitura de Goiânia vai pagar até R$ 40 mil para ajudar famílias com renda entre R$ 3,2 mil e R$ 13 mil a financiar imóveis na capital. A renda corresponde às pessoas que se enquadram nas faixas 2, 3 e 4 do programa Minha Casa, Minha Vida. A medida, publicada no Diário Oficial do Município (DOM) de terça-feira (6), faz parte da regulamentação do Programa Habitacional do Município de Goiânia, que inclui a doação de imóveis para pessoas de baixa renda.\nDe acordo com o decreto, o pagamento será feito diretamente para os bancos e construtoras com quem o cidadão firmar o contrato de compra do imóvel. Além de estarem entre as faixas 2 e 4 do Minha Casa, Minha Vida, a pessoa interessada deve estar cadastrada na administração pública municipal; comprovar residência fixa em Goiânia há, pelo menos, três anos; não ser dona de imóvel urbano ou rural; não ter membros da família beneficiados por programas habitacionais públicos; não ter imóvel financiado; ser brasileira ou ter visto permanente; possuir maioridade civil, emancipação ou curatela.