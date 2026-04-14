A Prefeitura de Goiânia estuda a proibição do tráfego de caminhões na faixa à esquerda em parte da Marginal Botafogo. O anúncio foi feito pelo prefeito Sandro Mabel (UB) nesta segunda-feira (13), durante a entrega da obra no trecho da via expressa entre a Rua 21 e a Rua 10, onde uma erosão provocou o deslocamento de parte do muro e afastamento das placas de canalização do Córrego Botafogo. A intervenção prevista para ser entregue em até 15 dias durou 3 dias, um quinto do prazo estimado para a interdição do trecho.\nDurante a entrega da obra, o prefeito justificou que a restrição do tráfego de veículos pesados pela via da esquerda visa evitar os impactos causados no asfalto. “Vamos começar a fazer com que essa pista rente ao córrego não trafegue caminhões, pois pega um caminhão de 40, 60 toneladas, ele comprime aqui (o asfalto) e vai apertando a terra em cima do canal. Nós temos que começar agora a sinalizar, fazer um trabalho todo nos pontos em que precisam ser tirados os caminhões em cima dessa pista que beira o córrego.”