A Prefeitura de Goiânia busca contratar um empréstimo de até R$ 590 milhões para financiar um pacote de obras de infraestrutura urbana e adaptação às mudanças climáticas. O parecer técnico favorável à operação, assinado em 1º de julho de 2026, prevê investimentos de R$ 584,4 milhões em ações de drenagem urbana, controle de inundações, recuperação ambiental, ampliação de áreas verdes e implantação de soluções de adaptação climática. Entre as intervenções estão obras no Jardim Atlântico e na Marginal Botafogo, a implantação de dois parques lineares, a recuperação do Bosque dos Buritis e a construção de 18 pontes e travessias.\nO parecer, divulgado na última semana pela coluna Giro, do POPULAR, foi produzido para subsidiar a análise de um projeto de lei que autoriza o município a contratar a operação de crédito. Segundo o documento, os investimentos estão enquadrados nas diretrizes do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima (Fundo Clima), operado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), e têm entre os principais objetivos aumentar a resiliência de Goiânia diante de eventos climáticos extremos.