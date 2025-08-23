Uma das políticas da administração municipal para reocupar o Centro de Goiânia vai ser o uso de imóveis no local com serviços e secretarias da Prefeitura. Segundo o prefeito Sandro Mabel (UB), em discurso durante a cessão de um imóvel no local para uso da Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET) como ponto de apoio, é necessário que o poder público também volte a ter sedes no bairro, movimentando a região e fazendo com que mais pessoas possam se servir daquela localização. O ponto de apoio da SET será em uma casa do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCM-GO), no número 687 da Rua 70 do Setor Central, que foi cedida por 10 anos sem custos de aluguel.\nO imóvel cedido é na rua atrás da sede atual do TCM-GO, em frente ao seu estacionamento, e teve como endereço divulgado pelo Paço Municipal a Rua 67 do Setor Central, denominação que não consta no registro oficial, embora se tenha as vias 67-A e 67-B, por exemplo. Pelo cadastro imobiliário, a área é de 748,59 metros quadrados e a SET estima que ainda será necessário fazer uma reforma no imóvel para ocupá-lo, o que deve ocorrer até o final de outubro, no aniversário de Goiânia, segundo o secretário Tarcísio Abreu.