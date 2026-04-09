A Prefeitura de Goiânia publicou, nesta semana, edital de chamamento público para qualificar organizações sociais (OSs) na área da saúde. O objetivo é viabilizar futuros contratos de gestão para o gerenciamento, a operacionalização e a execução de serviços nas unidades da capital. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o edital tem em vista o fato de que a pasta prepara chamamento público para a gestão das maternidades municipais, que atualmente funcionam por meio de termos de colaboração emergenciais. A movimentação ocorre após crise no Hospital Municipal da Mulher e Maternidade Célia Câmara (HMMCC).\nEssa não é a primeira vez que a Prefeitura faz uma movimentação do tipo. Na edição de 6 de junho de 2025 do Diário Oficial do Município (DOM), foi publicado um edital com o mesmo teor. À época, o prazo para qualificação era de 30 dias. Na ocasião, O POPULAR mostrou que 25 entidades haviam se cadastrado no chamamento público. A reportagem teve acesso à lista das OSs, e algumas delas já administravam hospitais da rede estadual de saúde.