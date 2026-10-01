A Prefeitura de Goiânia recebeu nesta quarta-feira (30) 19 ônibus que serão incorporados ao transporte coletivo da capital e região metropolitana. Os veículos devem começar a circular na segunda semana de outubro, depois de passarem por vistoria e selagem do órgão gestor. Os veículos vão atender linhas coletoras, que ligam os bairros às principais vias e terminais da rede.\nOs ônibus recebidos têm ar-condicionado, tomadas USB e câmeras. Cada um tem 12,7 metros de comprimento e capacidade para 80 passageiros, sendo 36 sentados. Segundo o consórcio RedeMob, eles também possuem tecnologia que reduz em até 80% a emissão de óxidos de nitrogênio e em 50% a de material particulado em comparação com modelos de padrões anteriores.\n“Nós estamos completando quase 60% da frota que foi trocada”, disse o prefeito Sandro Mabel (UB), em entrevista coletiva. “Principalmente os que são maiores, que rodam os BRTs, esses já foram totalmente trocados. (…) E essa frota começa a rodar imediatamente”, afirmou. Mabel também acrescentou que neste ano foram investidos R$ 300 milhões no transporte coletivo e que em 2027 deve aumentar para R$ 317 milhões.