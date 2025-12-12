A Secretaria Municipal de Eficiência (Sefic) de Goiânia revogou a suspensão da licença ambiental corretiva de operação emitida pela Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) para o funcionamento do aterro sanitário municipal, próximo à GO-060, na saída para Trindade. A licença tinha validade até abril de 2026, mas foi suspensa pela Amma em dezembro do ano passado a pedido do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) porque a prefeitura não estava cumprindo condicionantes acordadas em um termo de ajustamento de conduta (TAC) de 2020.\nO despacho que retoma a licença foi assinado pela diretoria de licenciamento da Sefic em 13 de novembro, mas a Prefeitura não deu publicidade ao fato. Também não informou ao MP-GO nem à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), que ficaram sabendo da medida pelo POPULAR na tarde desta quinta-feira (11). A revogação aconteceu uma semana após a 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) afirmar em uma decisão que a Amma tem competência legal para emitir licenciamento do aterro sanitário.