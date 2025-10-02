A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria de Eficiência (Sefic), deu continuidade nesta quarta-feira (1º) ao programa de demolição de mocós, as construções abandonadas que podem servir de abrigo para pessoas em situação de rua, usuários de entorpecentes e traficantes. Como O POPULAR adiantou, o alvo desta vez foi um sobrado, propriedade privada, localizado na Rua 233, no Setor Universitário. O prefeito Sandro Mabel (UB), acompanhado do vereador Anselmo Pereira (MDB), representante da região na Câmara, acompanhou os trabalhos de demolição.\nO sobrado privado foi demolido após parecer da Defesa Civil do município que condenou a construção em razão do abandono e de poder desabar a qualquer momento. Também houve denúncias por parte da Polícia Militar. João Peres, diretor de Fiscalização da Sefic, explicou que o órgão tentou localizar os responsáveis e, diante da dificuldade, eles foram notificados via edital. “Quando a demolição começou, os moradores da rua nos agradeceram”, comentou. Segundo João Peres, o imóvel estava tão deteriorado que, logo que o maquinário pesado encostou no teto, as paredes caíram. O entulho foi totalmente amassado pela pá carregadeira da Prefeitura e do local foram retirados somente objetos pontiagudos que poderiam causar acidentes.