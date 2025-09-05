Um dia antes do prazo dado pelo Consórcio Anhanguera Segurança para desligamento dos serviços de fiscalização eletrônica em Goiânia, a Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET) diz que emitiu a ordem de pagamento e estima que os equipamentos não devem ser desativados. A emissão do valor devido foi feita após uma força-tarefa realizada nesta semana pela pasta para conclusão das medições dos lotes contratados.\nO POPULAR mostrou na terça-feira (2) que o consórcio responsável por parte dos radares de fiscalização de trânsito e do Centro de Controle Operacional (CCO) havia encaminhado notificação extrajudicial à SET alertando sobre possível suspensão total os serviços a partir da noite de sexta-feira (5). No documento, obtido pela coluna Giro, a empresa cita que a medida é resposta à inadimplência da pasta, de mais de 130 dias.