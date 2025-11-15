A Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) vai realizar o corte e a retirada de 20 árvores da espécie sibipiruna localizadas ao longo das ruas 132 e 148, ambas no Setor Sul e entre as avenidas 136 e 87. São 11 espécimes na 132 e 9 na 148. A retirada das árvores se dá após parecer favorável da Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) realizado em março, a pedido do Clube dos Oficiais localizado na Quadra 25, entre as duas vias em que o serviço será executado, ainda sem data definida.Segundo o parecer técnico da Amma, realizado a partir da vistoria realizada no local à época, na Rua 132 “existem vários exemplares arbóreos da espécie sibipiruna (Cenostigma pluviosum) com problemas fitossanitários, com presença de brocas e necroses, além de galhos secos e inclinações, já em final de ciclo biológico, devido a grande quantidade e o impacto da retirada de todos de uma única vez, será listados os em eminente risco de queda”. Sobre a Rua 148, o documento define que “as condições dos exemplares arbóreos encontram-se da mesma forma descrita anteriormente quanto os exemplares da Rua 132”.Com base nisso, a Amma deferiu que fosse feito o corte para todos os 11 exemplares arbóreos da espécie sibipiruna descritos, além de “poda de limpeza e manutenção com a retirada dos galhos secos, para os demais, não listados, que estão na via. O objeto de estudo, no caso da Rua 132, foi entre as avenidas 87 e 89. Já com relação à 148, a ação se dará em toda a extensão da via, entre as avenidas 87 e 136. O documento disserta ainda que “todos os exemplares do passeio publico encontram-se com problemas fitossanitários”. Ou seja, seriam passíveis de retirada para a segurança viária.No entanto, como forma de amenizar o impacto da retirada total dos espécimes, a Amma autorizou neste primeiro momento “somente a retirada dos exemplares arbóreos em iminente risco de queda”, que são as 20 árvores citadas anteriormente. Todos os espécimes que serão retirados estão localizados na calçada da quadra do Clube dos Oficiais, ou seja, não haverá extirpação nas quadras em que há empreendimentos residenciais e comerciais. As sibipirunas são árvores de grande porte, nativas no Brasil, mas do bioma Mata Atlântica, tendo sido trazidas a Goiânia entre as décadas de 1930 e 1950 para a arborização urbana, por ser comumente utilizadas em cidades da Região Sudeste do Brasil.A espécie, porém, devido ao modelo de plantio adotado em Goiânia, com pouco espaço para a expansão das raízes da árvore, causa destruição do calçamento e mesmo do asfalto, além do risco de queda nas vias públicas durante períodos chuvosos. A Comurg informa que já removeu pelo menos 202 árvores caídas na capital após temporais neste ano. Como forma de compensação ambiental, a Amma determinou que o Clube dos Oficiais realize o plantio de 11 mudas da espécie escumilha-africana, conhecida também como resedá-gigante (Lagerstroemia speciosa) na calçada da Rua 132 e outras 9 árvores da espécie nó-de-porco (Physocalymma scaberrimum) no passeio público da Rua 148. A Amma solicita no laudo emitido após a vistoria que, após a execução do corte pela Comurg e o plantio solicitado ao Clube dos Oficiais, “seja aberto um novo processo para realização de uma nova vistoria e autorização de corte de mais alguns exemplares, sendo feito assim a substituição de forma gradativa”. Inicialmente, os cortes estavam previstos para acontecer neste fim de semana, mas na noite desta sexta-feira (14) a Prefeitura anunciou o adiamento, sem informar uma nova data.