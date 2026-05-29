-Vídeo (1.3416200)\nO presidente de uma associação de proteção animal de São Luís de Montes Belos, no oeste goiano, confeccionou coleiras refletivas para cães em situação de rua. Em entrevista ao POPULAR, João Luiz de Souza, de 57 anos, mais conhecido como “João protetor dos animais”, revelou que a ideia surgiu após tantos atropelamentos de animais nas ruas.\nJoão fabricou 400 coleiras e já colocou 130 delas em animais em situação de rua. “A ideia veio de mim mesmo, preocupado com tantos acidentes envolvendo atropelamento de animais nas vias públicas. Fiz 400 [coleiras], já coloquei em uns 130 [cães]”, disse João Luiz.\nJoão é o atual presidente da Associação Montebelense de Proteção Animal (Ampa), entidade fundada em 2016. À reportagem, o protetor dos animais contou também que em seu abrigo há 308 animais resgatados das ruas.