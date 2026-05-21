-Presidente de sindicato dá soco em líder de associação de policiais (1.3412773)\nO presidente do Sindicato dos Policiais Penais (Sinsep), Maxsuell Miranda das Neves, deu um soco no rosto do presidente da Associação dos Policiais Penais do Estado de Goiás (Asppego), Adalto Nunes, antes de uma reunião com o governador Daniel Vilela (MDB). A assessoria de imprensa do governo informou que a briga aconteceu no nono andar do Palácio Pedro Ludovico Teixeira, na tarde de quarta-feira (20), e o grupo aguardava para acessar o décimo andar (veja vídeo acima).\nA comunicação emendou que ambos não integram a segurança do Centro Administrativo e, por isso, não há "qualquer relação dos fatos com a administração" (veja íntegra da nota ao final desta reportagem).\nO POPULAR, em nota, Adalto Nunes informou que ao chegar na sala de espera no 9º andar começou a ser pressionado e se recusou a assinar um documento que não havia lido. Ao sair da sala foi agredido Wellington Pereira Matias, Bruno Morais e Maxsuell Miranda. Ele também informou que registrou um boletim de ocorrência. (leia nota na íntegra no final do texto).