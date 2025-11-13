O presidente do Sindicato Rural de Rio Verde, Olávio Teles Fonseca, foi preso suspeito de abuso sexual de funcionárias, na noite de quarta-feira (12). Segundo a delegada responsável pelo caso, Fernanda Simão, o investigado compareceu à delegacia, passou por exame pericial e foi levado para o centro de prisão provisória do município.\nO POPULAR entrou em contato com a defesa de Olávio, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem.\n"A prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública e na conveniência da instrução criminal", pontuou a delegada, indicando que ele estaria intimidando denunciantes e testemunhas.\nJovem mantido como escravo sexual por mais de um ano gritou desesperadamente por ajuda, diz delegado\nEx-policial condenado por estupro de vulnerável é preso em Petrolina de Goiás