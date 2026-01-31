O presidente do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO), o conselheiro Helder Valin, recebeu alta do Hospital Einstein, em São Paulo, na sexta-feira (30), segundo nota divulgada pelo órgão. Ele estava internado há dois meses por causa de um acidente doméstico. De acordo com a assessoria, agora, ele retorna para Goiânia, onde continuará com o processo de recuperação.\nRelembre o caso\nValin foi internado no final de novembro de 2025. O TCE-GO explicou que, inicialmente, ele foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Einstein Goiânia, mas em dezembro, a família optou pela transferência para São Paulo. Em janeiro, o presidente deixou a semi-UTI e foi transferido para um quarto, onde seguiu em processo de reabilitação. Valin estava “lúcido e bem orientado, apresentando evolução clínica rápida e consistente”. Após melhos, recebeu alta da unidade.