-Presidentes da Assembleia e da Câmara postam vídeos (1.3377987)\nOs presidentes da Assembleia Legislativa, Bruno Peixoto (UB), e da Câmara Municipal, Romário Policarpo (PRD), postaram vídeos nas redes sociais dentro de um carro sem usar cinto de segurança, em Goiânia. Na gravação, eles comentam que estavam juntos a caminho do jogo do Atlético Goianiense (veja o vídeo acima).\nO POPULAR entrou em contato com as assessorias de comunicação dos dois, nesta terça-feira (24), para obter um posicionamento sobre o episódio, mas não houve retorno até a última atualização desta reportagem.\nInternautas comentaram a postagem. “Todos dando mau exemplo. Cadê o cinto de segurança?”, questionou um seguidor.\nCarga gigante sobre carro chama atenção em Goiânia; vídeo\nNovos radares instalados na GO-020 conseguem flagrar veículos no acostamento