Francisco Mairlon Barros Aguiar, de 37 anos, foi solto na madrugada de quarta-feira (15) após ficar 15 anos preso injustamente por um triplo assassinato em Brasília. Ele foi inocentado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) depois que seu caso ganhou repercussão em uma série documental. A anulação do processo ocorreu na terça-feira (14), e a soltura foi no Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal.\nNa saída, Mairlon falou sobre a emoção do momento. “Eu não sei nem o que falar, porque é um momento de êxtase que ninguém pode imaginar, e fora os obstáculos e adversidades que eu tive que passar aqui dentro e ser bastante resiliente aqui dentro com as coisas que aconteceram. Não sei nem o que expressar, só gratidão”, disse.\nEm entrevista coletiva após ser solto, Mairlon afirmou que reparações financeiras ou pedidos de desculpas da Justiça não apagarão o sofrimento que viveu. Ele contou que, antes de ser preso, tinha muitos planos com o filho.