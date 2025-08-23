SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O policial civil Mayson Viana de Freitas, 38, morreu baleado na sexta-feira (22) durante a apresentação de um preso na Delegacia de Laranjal do Jari, no Amapá.\nO preso pegou a arma do policial e fez vários disparos contra a vítima. Depois, conseguiu fugir em uma moto, entrou em uma casa na passarela Vagalume e mantém reféns uma mulher e a filha de dez anos. A Polícia Militar isolou o local e uma equipe de gerenciamento de crise começou um processo de negociação, que durou horas.\nAlém da PM, policiais civis e o Grupo Tático Aéreo atuam na ocorrência. O secretário de Segurança Pública, Daniel Marsili, o delegado-geral da Polícia Civil do Amapá, César Vieira, e o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Costa Júnior, acompanham o caso.\nO policial morto era casado e esperava o primeiro filho. A mulher dele está no quinto mês de gestação. O assassinato provoca comoção em Laranjal do Jari.