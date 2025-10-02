O ex-deputado estadual Iram de Almeida Saraiva Júnior, de 50 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira (1º) suspeito de estuprar uma criança de 2 anos no Rio de Janeiro. De acordo com informações da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PC-RJ), ele foi preso na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste da cidade, por policiais civis da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DVCAV). A defesa de Iram nega a acusação.\nDe acordo com informações da PC-RJ, agentes coletaram e analisaram depoimentos de testemunhas, relatórios de um pediatra e de um psicólogo, além do depoimento da criança, que passou por oitiva especial. Anteriormente, já havia sido cumprido um mandado de busca e apreensão contra o Iram e, na ocasião, ele teve o aparelho celular levado para análise.\nEm setembro, Iram chegou a conseguir um habeas corpus na Justiça a fim de evitar a prisão. Entretanto, após mais de seis meses de investigações, ele foi preso na casa em que morava nesta quarta. Ainda não foram divulgadas informações sobre a revogação do habeas corpus, nem sobre o que teria motivado a decisão pela prisão preventiva.