Servidor assassinado Diniz Rodrigues, de 81 anos (Arquivo pessoal/Professor Charlys Roweder)\nA Justiça condenou João Vitor Silva a 27 anos e dois meses de prisão pelo assassinato do servidor Diniz Rodrigues dos Santos, que trabalhava no Instituto Federal (IF) Goiano, em Rio Verde, no sudoeste do estado. João Vitor cometeu o crime após fugir do presídio. A setença também o obriga a pagar uma multa. Após a decisão, a defesa de João Vitor entrou com recurso, que está sendo analisado. Enquanto isso, ele segue preso.\nEm nota, a advogada que representa João Vitor informou que as provas foram produzidas dentro da legalidade e a sentença foi proferida com fundamentação técnica. "O acusado manifestou interesse em recorrer, motivo pelo qual a defesa adotou as medidas recursais cabíveis dentro do prazo legal", diz parte do comunicado (leia na íntegra ao final do texto).