Juíza reconheceu o suspeito de outras audiências; itens apreendidos pela polícia durante abordagem (Reprodução/TV Anhanguera; Reprodução/Instagram da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) Trindade)\nKaique Carlos de Souza Ribeiro, que viralizou após ser reconhecido por uma juíza durante audiência de custódia pela frequência que era preso, morreu baleado em Inhumas, na Região Metropolitana de Goiânia, informou a Polícia Militar (PM).\nSegundo a corporação, uma denúncia anônima alertou que um veículo Gol prata seguiria para Deuslândia, distrito de Brazabrantes, para buscar uma grande quantidade de drogas.\nDurante a abordagem policial na GO-222, de acordo com a PM, Kaique e um comparsa, cuja identidade não foi divulgada, teriam reagido com disparos, mas foram baleados pela polícia. Conforme a corporação, eles foram socorridos, mas não resistiram aos ferimentos.