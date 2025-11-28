Juíza reconheceu o suspeito de outras audiências; itens apreendidos pela polícia durante abordagem (Reprodução/TV Anhanguera; Reprodução/Instagram da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) Trindade)\nO preso, reconhecido por uma juíza durante audiência e foi morto em confronto com a Polícia Militar de Goiás (PMGO), tinha passagens por mais de 10 crimes, informou a Polícia Militar de Goiás (PMGO). No Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) constam quatro processos contra Kaique Carlos de Souza Ribeiro, de 21 anos. Entre as denúncias há assassinatos, corrupção de menor de idade e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (veja lista completa de passagens criminais ao final desta reportagem).\nO advogado do supeito, Rodrigo Silva Santos, em breve palavras respondeu ao POPULAR sobre o caso, nesta sexta-feira (28). "A defesa de Kaique lamenta essa tragédia, porém como já propagou várias reportagens inverídicas, não vamos nos posicionar a respeito", .