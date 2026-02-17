O homem que furtou mais de R$ 1 milhão em joias de uma joalheria em um shopping de Goiânia foi preso pela Polícia Militar. De acordo com Rames Bandeiras, 2º Tenente da Rotam, o suspeito contou com a ajuda de um funcionário da ótica que ficava ao lado da loja furtada.\nEle falou que já tinha planejado o furto à joalheria e que combinou com o funcionário de uma ótica que tem ao lado da joalheria para realizar o furto. Quando o shopping fechou, ele conseguiu furar a parede, passou para a joalheria e subtraiu as joias. Daí ele voltou para a ótica que fica ao lado da joalheria, esperou o shopping reabrir e quando o shopping abriu, ele fugiu. Então, ele foi para o Distrito Federal e depois foi para Santo Antônio do Descoberto”, disse o militar em entrevista à TV Anhanguera.\nA identidade do suspeito não foi revelada pela polícia. Com isso, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa até a última atualização dessa matéria.