-PROFESSOR MORTO (1.3432415)\nUm homem suspeito de matar o professor de artes Marcos Rogério da Costa, de 48 anos, foi preso temporariamente na manhã desta quinta-feira (23), em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. Segundo a Polícia Civil (PCGO), ele é investigado pelo homicídio ocorrido no dia 10 de julho, em Valparaíso de Goiás, após a vítima marcar um encontro por um aplicativo de relacionamento. A prisão foi cumprida durante uma operação conjunta do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Valparaíso de Goiás e do 2º Batalhão de Choque da Polícia Militar (PM).\nComo o nome do suspeito não foi divulgado, o POPULAR não conseguiu localizar a defesa. A polícia não informou, até o momento, se o suspeito preso é a pessoa que teria marcado o encontro com o professor pelo aplicativo. O motivo do assassinato ainda não foi revelado. O caso segue em segredo de Justiça para não atrapalhar os trabalhos da polícia.