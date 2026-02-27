Dyogo Hilario e a filha, Duda Freire (Reprodução/Facebook de Dyogo Hilario)\nO empresário Dyogo Hilario, de 46 anos, pai da influenciadora Duda Freire, atuava na modalidade "delivery de drogas". Conforme a Polícia Militar (PM), a entrega era feita em bairros nobres de Goiânia. Dyogo foi preso nessa quinta-feira (26) no Setor Marista, também na capital, com um mandado em aberto desde 2025.\nO POPULAR entrou em contato com dois advogados de defesa de Dyogo, por ligação e mensagem de texto. Porém, não houve retorno até a última atualização desta reportagem.\nAlém disso, à repórter Letícia Fiuza do g1 Goiás, a PM informou que Dyogo faz parte de uma facção criminosa. "[Ele] é o braço direito do Comando Vermelho aqui em Goiânia. Desde 2008 que ele [participa] de venda de droga. Esses tempos atrás, ele estava escondido lá no Rio de Janeiro", revelou o 1° tenente Valter José de Almeida.