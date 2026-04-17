-PMs e advogada são presos por agiotagem e violência em Goiás (1.3344052)\nDois homens foram presos suspeitos de integrar o grupo investigado por agiotagem, extorsão e tortura em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. As prisões aconteceram nesta quinta-feira (16), durante uma nova fase da Operação Mão de Ferro, que teve como foco capturar os últimos integrantes que ainda estavam foragidos desde a primeira etapa da ação, realizada em novembro de 2025 (veja o vídeo do momento da prisão abaixo).\nComo os nomes dos dois presos nesta fase não foram divulgados, não foi possível localizar suas defesas. O POPULAR procurou a Polícia Civil (PC) para obter mais detalhes sobre as prisões, bem como as identificações dos suspeitos, mas não teve retorno.\nA defesa do sargento Miguel Roberto Mendonça, um dos suspeitos capturados, informou à reportagem nesta quinta-feira (17) que a prisão dele foi revogada. Segundo a advogada Gilsaria Lourenço dos Santos, ele passou a cumprir medidas cautelares e participa de audiência de instrução.