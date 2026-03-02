(Arquivo pessoal | Reprodução / Instagram Gabriel Lopes)\nDois homens foram presos suspeitos de matar Gabriel Lopes, de 30 anos, em uma lanchonete de Goianésia, no centro goiano. Um terceiro homem também foi preso por ajudar na fuga da dupla. Segundo a Polícia Militar (PM), a prisão ocorreu na divisa com o estado de Minas Gerais. O ataque no comércio ainda deixou quatro pessoas feridas.\nO POPULAR não conseguiu localizar a defesa de um dos investigados até a última atualização desta reportagem. Os outros dois não tiveram os nomes revelados pela polícia.\nÀ PM, um dos suspeitos confessou o crime e revelou que atirou na vítima devido a uma rixa entre facções. O investigado também disse que iria receber o pagamento em drogas. Após os tiros, o plano deles era fugir para Uberlândia.\nHomem é morto e quatro pessoas ficam feridas em ataque a tiros em Goianésia; vídeo