Os quatro suspeitos vão responder em liberdade com o uso de tornozeleira (Reprodução / Redes sociais)\nOs quatro presos suspeitos de agressão a bombeiros e injúria racial contra um enfermeiro em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Curitiba, em Goiânia, devem responder em liberdade, mas com o uso de tornozeleira eletrônica por 90 dias, segundo decisão da Justiça após audiência de custódia realizada nesta segunda-feira (25). Os suspeitos se envolveram na confusão no último domingo (24). Em entrevista à TV Anhanguera, Aliomar Santos, enfermeiro da UPA que sofreu racismo, disse que foi chamado de ‘preto safado’.\nA acompanhante que estava com ele [paciente que foi atrás de atendimento] começou a agredir verbalmente, falar grosso, aí me chamou de ‘preto safado’, ‘seu pretinho’, ‘seu viado, seu gay’. Enquanto a polícia não chegava, chegou o Corpo de Bombeiros, essas mesmas pessoas começaram a agredir o pessoal do bombeiro”, contou.