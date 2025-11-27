-Vídeo apreensão carga de vinhos na BR-153 (1.3342582)\nA Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de 1 mil garrafas de vinho sem nota fiscal no meio de uma carga de fertilizantes na BR-153, em Hidrolândia. Segundo a PRF, esta foi a maior apreensão do produto registrada neste ano em Goiás. O veículo que transportava os produtos foi lacrado e a carga apreendida encaminhada à Receita Federal, em Goiânia.\nO caso aconteceu na noite do dia 18 de novembro. A carga ilegal foi descoberta durante uma fiscalização de rotina no km 525 da rodovia. De acordo com a PRF, o próprio motorista do caminhão admitiu que transportava os vinhos sem a documentação fiscal.\nEm entrevista à TV Anhanguera, Victor Rustiguel, assessor da PRF, informou que parte da carga de vinhos estava vindo da Argentina, e os fertilizantes do Paraná.