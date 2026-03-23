A comandante da Guarda Municipal de Vitória, Dayse Barbosa, foi morta a tiros na madrugada de hoje pelo ex-namorado dela, o policial rodoviário federal Diego Oliveira de Souza. Em seguida, ele tirou a própria vida.\nO crime aconteceu por volta de 1h, na casa de Dayse, no bairro Caratoíra, em Vitória. Ela foi baleada cinco vezes na cabeça e morreu no local. O delegado chefe do DHPP (Departamento Especializado de Homicídio e Proteção à Pessoa), Fabrício Dutra, tudo indica que o caso se trate de um feminicídio.\nDiego Oliveira de Souza não aceitava o fim relacionamento. De acordo com as primeiras informações, a comandante da Guarda Municipal havia encerrado o relacionamento com o policial recentemente. A delegada Raffaella Aguiar afirmou que ele agia de forma controladora e que após a morte de Dayse a polícia recebeu relatos sobre o comportamento abusivo do PRF na relação.