Segundo o Cimehgo, 71 dos 246 municípios goianos possuem risco potencial de tempestades (Wildes Barbosa/O Popular)\nA primavera começa oficialmente às 15h19 desta segunda-feira (22) e a virada da estação coincide com a chegada de uma frente fria, vinda do Sudeste, que criará condições favoráveis para a formação de áreas de instabilidade em Goiás, segundo o Centro de Informações Hidrológicas, Meteorológicas e Geológicas de Goiás (Cimehgo).\nO começo de Primavera será com a chegada de frente fria em Goiás. A tendência é que seja uma primavera já começando com chuva, por conta do avanço dessa frente fria vinda do Sudeste do Brasil”, disse André Amorim, gerente do Cimehgo.\nSegundo o Cimehgo, o avanço dessa frente fria pela região Sudeste do Brasil, criará condições favoráveis para a formação de áreas de instabilidade levando a formação de chuvas que poderão vir no formato de tempestades, acompanhadas de rajadas de vento e raios.