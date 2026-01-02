A primeira superlua de 2026 ocorrerá neste sábado (3), conforme a Nasa, a agência espacial dos Estados Unidos. Esse fenômeno acontece quando o satélite chega a um ponto mais próximo da Terra e, por isso, aparenta estar maior e mais brilhante.\nNão é preciso nenhum equipamento para apreciar a Lua cheia, mas estar em locais sem poluição luminosa (luzes artificiais) ajuda. Um céu limpo também favorece a observação.\nSegundo a Nasa, a Lua estará 362 mil km distante do nosso planeta.\nParto de trigêmeos com dois bebês empelicados surpreende equipe em Anápolis: "muito raro"\nNumerologia e psicologia ajudam a explicar o porquê de tantas separações em 2025\nO Observatório Nacional, vinculado ao MCTI (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações), não classifica o fenômeno deste sábado como superlua. "Nós consideramos super Lua cheia quando a distância é 360 mil km ou menor", diz a astrônoma Josina Nascimento.