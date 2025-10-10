Novo formato, o Colégio Lyceu de Goiânia está ofertando 680 vagas, distribuídas por diferentes etapas de ensino (Divulgação/ Seduc)\nO Centro de Ensino em Período Integral (Cepi) Lyceu de Goiânia reabrirá em 2026 e já registrou mais de 900 inscrições de matrícula. Após a reforma, a unidade educacional se tornará a primeira escola bilíngue da rede pública estadual de Goiás a oferecer aulas em português e francês. As inscrições continuam abertas até 31 de outubro.\nEmbora a procura já supere o número de vagas, ainda é possível se inscrever. O Lyceu está ofertando 680 vagas com este novo formato, distribuídas pelas seguintes etapas de ensino:Ensino Fundamental (8º e 9º ano): 320 vagas1ª Série do Ensino Médio: 160 vagas2ª Série do Ensino Médio: 120 vagas3ª Série do Ensino Médio: 80 vagas.\nVeja a entrevista completa na TV Anhanguera: Primeiro colégio bilíngue da rede pública estadual de Goiás abre período de inscrições