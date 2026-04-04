Edifício está localizado na Avenida Anhanguera, no Centro de Goiânia (Reprodução/Governo de Goiás/Lucas Diener)\nO Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) será o primeiro órgão a ocupar o novo Centro Administrativo do Governo de Goiás, no centro de Goiânia. A previsão é que a mudança aconteça em julho deste ano. Já a Secretaria de Estado da Saúde (SES) e a Secretaria de Estado da Administração (Sead) têm previsão de mudança para o início de 2027.\nO prédio conta com 15 andares, sendo três subsolos, térreo, mezanino e auditório. Ao todo, são mais de 26 mil metros quadrados com capacidade para receber 2.200 servidores. Dentro deste espaço, o órgão de defesa do consumidor deve ocupar os subsolos, enquanto a Sead ficará com o 1º, 2º e 3º andares. Já a SES utilizará cerca de 60% do imóvel, incluindo parte do subsolo, do térreo e do 4º ao 15º andar.