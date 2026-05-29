Modelo de pedágio "free flow", com cobrança eletrônica (Guilherme Alves/O Popular)\nO primeiro pedágio eletrônico de Goiás, localizado nas rodovias BR-060 e BR-452, virou alvo de golpistas. Segundo a concessionária responsável pelo trecho, Rota Verde, criminosos têm enviado cobranças falsas para motoristas por e-mail, WhatsApp e SMS. Assim, a orientação é que as pessoas fiquem atentas e desconsiderem qualquer mensagem fora dos canais oficiais da empresa.\nSegundo a Rota Verde, além da TAG eletrônica, as formas corretas de pagamento são: aplicativo da concessionária, site da empresa e totens instalados nas bases dos Serviços de Atendimento ao Usuário (SAUs). O prazo para pagar o pedágio será de até 30 dias, contados a partir da passagem do veículo pela estrutura. Em caso de dúvidas, o motorista pode ligar para o número 0800 060 4520.