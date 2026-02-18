O primeiro pedágio sem cancela em Goiás terá câmeras e sensores para cobrança automática no trecho da BR-060, em Acreúna. O Consórcio Rota Verde Goiás é responsável pelo trecho da BR-060 entre Goiânia e Rio Verde e da BR-452 entre Rio Verde e Itumbiara. Os equipamentos começaram a ser instalados no último dia 11.\nSegundo a Rota Verde Goiás, a estrutura metálica equipada com câmeras, sensores e antenas integra o sistema free flow, que dispensa cancelas e permite o cálculo automático da tarifa a partir da passagem do veículo. A estimativa é de que a cobrança comece até abril, após autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).\nA instalação em Acreúna, no km 325, havia sido adiada por causa das fortes chuvas, mas foi concluída dentro do cronograma. A praça fica no sentido Goiânia–Rio Verde. A estrutura no sentido oposto estava programada para ser montada na quinta-feira (12).