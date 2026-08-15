-EX PREFEITO (1.3435843)\nClovis Guimarães Andrade é suspeito de "encomendar" a morte do primo José Porto de Andrade, de 88 anos, ex-prefeito de Pontalina, na Região Sul de Goiás, por R$ 100 mil, após uma briga em fevereiro por um jogo de caixeta. Conforme informações da Polícia Civil (PC), o homem teria dito em depoimento que teria se "adiantado" em realizar o homicídio por medo de ameaças também da vítima (veja o vídeo do dia atentando acima).\nAté a publicação desta matéria, O POPULAR não obteve retorno da defesa do suspeito. No entanto, em declaração à TV Anhanguera, o advogado afirmou que ainda não teve acesso à decisão que decretou a prisão do cliente e que, por isso, não se manifestará no momento. Ele ressaltou, porém, que se trata de uma prisão temporária.\nEm entrevista, a delegada Tereza Nabarro, responsável pelo caso, informou que foram apreendidos a arma e um rádio que o suspeito deixou cair no momento dos disparos. A investigadora explicou ainda que, segundo as imagens das câmeras de segurança, o atirador já estava próximo da casa da vítima antes de efetuar os tiros.