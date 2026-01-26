Maykon Alberth Germano de Moraes (Reprodução / Threads de Maykon Alberth | Corpo de Bombeiros)\nMaykon Alberth Germano de Moraes, de 29 anos, primo do vereador de Guapó Luis Paulo Moura, está entre as quatro vítimas do acidente com um carro e dois caminhões na GO-219, na Região Metropolitana de Goiânia. O jovem estava em um dos caminhões e trabalhava como entregador, segundo a família. Os outros três mortos ocupavam um carro e eram tios do ex-prefeito de Guapó, Divino Eterno.\nAo POPULAR, a irmã do entregador, Wingryd Morais disse que ele ajudava a descarregar o caminhão. Segundo ela, Maykon era uma pessoa “cheia de sonhos e muito carinhosa” e completaria 30 anos no dia 6 de fevereiro.\nO vereador Luis Paulo manifestou pesar nas redes sociais: “Neste momento de dor, expressa suas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, pedindo a Deus que conforte o coração de todos e conceda força para enfrentar essa perda irreparável”.