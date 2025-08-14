-VÍDEO: Sucuri é registrada atravessando estrada (1.3300117)\nUm grupo de primos flagrou uma sucuri atravessando a estrada enquanto voltava de uma pescaria em Quirinópolis, região sudoeste de Goiás. O encontro ocorreu quando eles pararam o carro para permitir que a serpente concluísse a travessia, momento registrado em vídeo (assista acima imagens da TV Anhanguera).\nAs imagens impressionam pelo tamanho do animal, que segue tranquilamente o percurso. Ao POPULAR, Hélio Caiado conta que fez as imagens em uma fazenda do munícipio.\nSegundo o biólogo Edson Abrão, em entrevista ao POPULAR, o animal registrado nas imagens trata-se de uma serpente sucuri amarela, e que seu tamanho pode chegar até cinco metros.\nEssa serpente sucuri é amarela. O tamanho dela é em média quatro metros, quatro metros e meio. Tem maior? Sim, tem maior. Mas é mais complicado e mais difícil de encontrar”, afirmou.