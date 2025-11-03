O príncipe William, herdeiro da coroa britânica, recebeu nesta segunda-feira (3) a chave da cidade do Rio de Janeiro, no primeiro compromisso de sua primeira visita ao Brasil.\nWilliam foi recebido pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), e por um grupo de choro ao som de "Brasileirinho" no Morro da Urca, primeira parada do complexo turístico do Pão de Açúcar.\nDepois, no heliponto do complexo, Paes lhe mostrou a vista panorâmica da cidade e lhe presenteou com a chave. William interagiu com turistas, tirou selfie, e deixou o local sem falar com a imprensa.\nEm reunião em Brasília, Estados pedem criação de fundo para Cerrado\nFlotilha com indígenas sai dos Andes rumo a Belém para participar da COP30\nFeira propõe soluções para inovar de forma sustentável na indústria\nO prefeito disse que o príncipe ficou impressionado com a paisagem do Rio, com a natureza invadindo a cidade, e com o contraste entre a cidade e as favelas.