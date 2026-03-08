Parque Beija-Flor, no Setor Jaó, onde moradores tentaram, sem sucesso, acompanhar debate sobre plano (Fábio Lima / O Popular)\nConsiderado um dos bairros mais tradicionais e valorizados de Goiânia, o Setor Jaó guarda uma história pouco conhecida sobre sua origem. Ao POPULAR, o advogado Arthur Edmundo de Souza Rios contou que prisioneiros de guerra alemães, capturados pelos ingleses ao fim da Segunda Guerra Mundial, participaram direta e ativamente do planejamento e da implantação inicial do bairro. Na época, o local era a antiga Fazenda Retiro, às margens do Rio Meia Ponte.\nRios lembra que a revelação desse “segredo” ocorreu durante uma disputa judicial entre moradores e os responsáveis técnicos pelo projeto do bairro. A ação, de acordo com o advogado, envolve uma área do Parque Beija-Flor, no Setor Jaó. O defensor destaca que a titularidade desse espaço público gerou uma disputa judicial entre moradores e o poder público.