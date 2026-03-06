O Hospital da Mulher e Maternidade Dona Iris (HMDI) está desde fevereiro com uma ocupação acima de 90%, índice que vem do crescimento expressivo da demanda por atendimentos no pronto-socorro. Esse aumento tem sido impulsionado pela evasão de médicos do Hospital Municipal da Mulher e Maternidade Célia Câmara (HMMCC), cuja recepção estava praticamente vazia no início da tarde desta quinta-feira (5). Os profissionais estão desde janeiro sem receber seus salários.\nNa terça-feira (3), os médicos decidiram em assembleia que vão paralisar o atendimento na Maternidade Célia Câmara pelo prazo de 48 horas, a partir da manhã de segunda-feira (9), às 7 horas, até esse horário na quarta-feira (11). A informação foi divulgada pelo Sindicato dos Médicos no Estado de Goiás (Simego).\nCom evasão de médicos, recepção da Maternidade Célia Câmara fica praticamente vazia ( Fábio Lima / O Popular)