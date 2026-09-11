A Justiça determinou o arquivamento do processo contra o coronel da Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO) Edson Luís Souza Melo Rocha, conhecido como Edson Raiado, e o tenente-coronel Renyson Castanheira Silva pela morte do piloto Felipe Ramos Morais, de 35 anos, e dos mecânicos de aeronaves Paulo Ricardo Pereira Bueno, de 36, e Nathan Moreira Cavalcante, de 22, durante uma abordagem policial ocorrida em 17 de fevereiro de 2023. A decisão da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) atendeu a um pedido da defesa do coronel e foi contra o entendimento do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO).\nRaiado é candidato a deputado estadual em Goiás, pelo PSD. O processo foi arquivado em agosto de 2023 pelo MP-GO sob alegação de que não havia provas suficientes para avaliar como se deu a abordagem, mas na época a Justiça, ao acatar o arquivamento, afirmou que ficou caracterizada a versão da legítima defesa. Desde setembro de 2024, entretanto, a pedido do mesmo MP-GO, o caso foi reaberto com novas diligências a partir do surgimento do que o órgão alega ser uma nova prova, o resultado da perícia feita no corpo de Felipe indicando que ele não tinha marcas de pólvora nas mãos. Em abril de 2026, foi apresentada denúncia contra os dois oficiais por triplo homicídio.