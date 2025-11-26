Procon Goiás notifica Meta sobre publicidade de cigarros eletrônicos em suas plataformas (Divulgação/Procon-GO)\nO Procon de Anápolis instaurou um processo administrativo contra a Meta Platforms Inc., empresa responsável pelo Facebook e Instagram, após identificar anúncios patrocinados oferecendo cigarros eletrônicos e acessórios em ambas as plataformas. A prática é proibida no Brasil, a venda, importação e publicidade desses produtos são vetadas pela ANVISA e, segundo o órgão, os anúncios eram impulsionados mediante aprovação comercial da própria empresa, o que levou à autuação.\nA Diretoria Municipal de Defesa do Consumidor informou que a descoberta ocorreu durante uma etapa da Operação Fumaça Eletrônica, ação permanente que monitora a publicidade digital relacionada a produtos proibidos.\nSegundo Longuimar José de Souza, diretor municipal de Defesa do Consumidor do Procon de Anápolis, em entrevista ao POPULAR, os fiscais localizaram diversos anúncios ativos, vinculados a perfis distintos, que ofertavam cigarros eletrônicos de forma segmentada e patrocinada.